Опозиція знову заблокувала трибуну у Верховній Раді

Що передувало

Нагадаємо, за останні два тижні опозиція вже не вперше блокує трибуну, чим зупиняє засідання ВР. Так, 18 листопада у Верховній Раді зірвалося засідання, на якому мали розглянути відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Роботу парламенту зупинили після того, як низка народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".

Тоді фракція "Європейська солідарність" заявила, що не голосуватиме за звільнення Галущенка та Гринчук доти, доки на порядок денний не винесуть питання відставки всього уряду.

Також 19 листопада народні депутати від "Європейської солідарності" знову заблокували трибуну перед голосуванням за відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Вони наполягали на звіті прем’єра Юлії Свириденко та міністрів Германа Галущенка і Світлани Гринчук перед розглядом їхньої відставки.