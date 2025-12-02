Оппозиция снова заблокировала трибуну в Верховной Раде

Что предшествовало

Напомним, за последние две недели оппозиция уже не впервые блокирует трибуну, чем останавливает заседание ВР. Так, 18 ноября в Верховной Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Тогда фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства.

Также 19 ноября народные депутаты от "Европейской солидарности" снова заблокировали трибуну перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.

Они настаивали на отчете премьера Юлии Свириденко и министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук перед рассмотрением их отставки.