Воєнний стан у Південній Кореї: опозиція висунула президенту жорсткий ультиматум

Демократична партія Кореї, що перебуває в опозиції, закликала президента Юн Сок Йола негайно піти у відставку після оголошення воєнного стану та його подальшого скасування парламентом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Yonhap.

Під час екстреного засідання у Національній асамблеї, депутати опозиційної політсили оголосили, що негайно розпочнуть процес імпічменту глави держави, якщо він сам не піде у відставку.

"Оголошення Юном воєнного стану є явним порушенням Конституції. Він не дотримався жодної з вимог Основного Закону для оголошення такого режиму. Це серйозний акт заколоту і чудова причина для імпічменту", - йдеться у резолюції Демпартії Кореї.

Тим часом старші помічники Юн Сок Йола, а також керівник його апарату, масово подали у відставку через скандальне рішення та його подальше блокування парламентом.

Серед них - керівник апарату президента Чун Чжин Сук, радник з питань національної безпеки Шин Вон Сік, керівник апарату з питань політики Сон Тхе Юн, а також сім інших старших помічників.