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Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

Південна Корея, Вівторок 03 грудня 2024 18:19
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Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану Фото: парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Південної Кореї у вівторок, 3 грудня, проголосував за скасування воєнного стану в країні, після того, як його ввів президент Юн Сок Йол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За скасування воєнного стану проголосували 190 депутатів. Загалом у парламенті Південної Кореї їх 300.

Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

В апараті спікера Національної асамблеї (корейського парламенту) заявили: "Після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення воєнного стану недійсне".

Варто зазначити, що згідно із законодавством Південної Кореї, якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобовʼязаний його скасувати.

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йол оголосив "надзвичайний воєнний стан" у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю.

Під час телевізійного брифінгу президент назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

Пізніше у Південній Кореї військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

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