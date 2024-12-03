Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

Парламент Південної Кореї у вівторок, 3 грудня, проголосував за скасування воєнного стану в країні, після того, як його ввів президент Юн Сок Йол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За скасування воєнного стану проголосували 190 депутатів. Загалом у парламенті Південної Кореї їх 300. В апараті спікера Національної асамблеї (корейського парламенту) заявили: "Після ухвалення резолюції про скасування воєнного стану оголошення воєнного стану недійсне". Варто зазначити, що згідно із законодавством Південної Кореї, якщо парламент більшістю голосів вимагає скасування воєнного стану, президент зобовʼязаний його скасувати.