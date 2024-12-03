Кабмін Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану

Кабінет міністрів Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. Таке рішення раніше вимагали ухвалити Національні збори (парламент).

Про це сказано в заяві канцелярії прем'єр-міністра Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Таким чином, з моменту оголошення в країні воєнного стану пройшло трохи більше шести годин.

У засіданні Кабміну брав участь і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який раніше підписав указ про воєнний стан.

"Пропозиція про скасування воєнного стану була схвалена на засіданні Кабінету міністрів о 4:30 (за південнокорейським часом - ред.)", - сказано в повідомленні канцелярії.

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сьогодні, 3 грудня, вирішив оголосити воєнний стан у своїй країні. Так, за словами південнокорейського лідера, він відреагував на "антидержавні сили, що паралізують основні функції держави".

На цьому фоні на вулицях Сеула помітили військову техніку. Також було заблоковано роботу південнокорейського парламенту.

Але депутати Національних зборів все ж таки проголосували за скасування воєнного стану. Таке рішення несло обов'язковий характер для президента, тому йому довелося його виконати.

Детально про події у Південній Кореї - у матеріалі РБК-Україна.

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