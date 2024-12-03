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Президент Південної Кореї пообіцяв скасувати воєнний стан

Сеул, Вівторок 03 грудня 2024 21:49
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Президент Південної Кореї пообіцяв скасувати воєнний стан Фото: Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запевнив, що він скасує воєнний стан у країні. Це відбудеться на найближчому засіданні уряду.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави південнокорейської держави наводить YTN.

Юн Сок Йоль нагадав, що він оголосив воєнний стан у Південній Кореї, щоб рішуче відреагувати на "антидержавні сили, які паралізують основні функції держави та порушують ліберально-демократичний конституційний порядок".

Але після цього Національні збори (парламент) вимагали скасувати воєнний стан.

"Ми негайно проведемо засідання Кабінету міністрів, щоб задовольнити вимоги Національних зборів та скасувати воєнний стан", - запевнив глава держави.

За його словами, засідання Кабміну було скликано "негайно", але оскільки зараз ранок (у Південній Кореї зараз близько 04:45), кворум ще не зібраний. Тому воєнний стан скасують, щойно він з'явиться.

Також президент закликав Національні збори припинити "свавілля", яке "паралізує роботу держави".

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, вдень за київським часом стало відомо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вирішив запровадити воєнний стан у країні. За його словами, таку потребу викликала діяльність "антидержавних сил".

Таке рішення також передбачало заборону політичної діяльності. Зокрема, це стосується протестів, роботи парламенту.

Буквально через кілька годин південнокорейський парламент все ж таки зібрався і ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Резолюція фактично зобов'язала Юн Сок Йоля скасувати указ.

Більш детально про ситуацію у Південній Кореї - у матеріалі РБК-Україна.

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