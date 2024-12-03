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Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану

Вівторок 03 грудня 2024 15:54
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Президент Південної Кореї оголосив про введення воєнного стану Фото: Юн Сок Йоль, президент Південної Кореї (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Південної Кореї Юн Сок Йол оголосив "надзвичайний воєнний стан" у країні. Звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Під час телевізійного брифінгу президент назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

У тому ж числі він заявив, що опозиційні сили мають домінуючий вплив в парламенті, проявляють прихильність до Північної Кореї та блокують роботу уряду, чинячи дії, які можна розцінити як спрямовані проти державних інтересів.

Конфлікт між опозицією та президентом Південної Кореї

Як пояснює AP, президент Південної Кореї, чий рейтинг популярності зазнав помітного падіння останніми місяцями, з моменту свого обрання у 2022 році докладає зусиль, щоб реалізувати свою політичну програму, стикаючись із протидією опозиційного парламенту.

Консервативна правляча партія президента опинилася в стані конфлікту з ліберальною Демократичною партією щодо затвердження бюджету на наступний рік. Водночас Юн Сок Йоль ігнорує вимоги провести незалежне розслідування скандалів, пов’язаних із його дружиною та високопосадовцями, що спричиняє гостру критику з боку опонентів.

Як повідомляється, Демократична партія відреагувала на заяви Юна, скликавши термінову зустріч своїх депутатів.

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