Военное положение в Южной Корее: оппозиция выдвинула президенту жесткий ультиматум

Находящаяся в оппозиции Демократическая партия Кореи призвала президента Юн Сок Ела немедленно уйти в отставку после объявления военного положения и его последующей отмены парламентом страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Во время экстренного заседания в Национальной ассамблее, депутаты оппозиционной политсилы объявили, что немедленно начнут процесс импичмента главы государства, если он сам не уйдет в отставку.

"Объявление Юном военного положения является явным нарушением Конституции. Он не придерживался ни одного из требований Основного Закона для объявления такого режима. Это серьезный акт мятежа и прекрасная причина для импичмента", - отмечается в резолюции Демпартии Кореи.

Между тем старшие помощники Юн Сок Ела, а также руководитель его аппарата, массово подали в отставку из-за скандального решения и его дальнейшего блокирования парламентом.

Среди них - руководитель аппарата президента - Чун Чжин Сук, советник по вопросам национальной безопасности Шин Вон Сик, руководитель аппарата по вопросам политики Сон Тхэ Юн, а также семь других старших помощников.