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Опозиція у Вірменії створить комітет для відсторонення Пашиняна від влади

Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Опозиційні партії Вірменії розробили програму дій, яка призведе до зміни влади у країні, і для її реалізації планується створити Національний комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як заявив 

Що цьому передувало

Вчора, 19 вересня, Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху після звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

У Карабаському регіоні повідомили, що російські миротворці втекли після початку антитерористичної операції.

При цьому речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Баку нібито не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани. Там закликали припинити бойові дії.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна не бере участі у військових діях і не має армії в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, що війна за Карабах триває вже понад 30 років. При розпаді СРСР цю територію у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. 1991 року регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався "Нагірно-Карабаською республікою". Після цього періодично відбувалися воєнні конфлікти.

У травні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність визнати територію Азербайджану площею 86 600 кв. км, включаючи Нагірний Карабах. При цьому 1 вересня поблизу загального кордону Вірменії та Азербайджану знову сталася стрілянина. Тоді загинули троє військових.

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АрменияАзербайджанНагорный КарабахНікол Пашинян