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Опозиція Вірменії анонсувала загальну акцію непокори, хоче "паралізувати" всю країну

Понеділок 25 вересня 2023 03:46
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Опозиція Вірменії анонсувала загальну акцію непокори, хоче "паралізувати" всю країну Ілюстративне фото: протести у Вірменії (twitter com SmartpressB)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Вірменії Єревані представники опозиції та протестувальників під час мітингу в неділю заявили про намір із ранку понеділка, 25 вересня, розпочати в країні загальну акцію непокори. Вона має тривати три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Panorama.am та "Радіо Свобода".

За словами учасника протесту, члена Національного комітету Вазгена Манукяна, активісти "паралізують країну".

"Ми паралізуємо місто. Усю Вірменію буде паралізовано у найближчі три дні. Опорою влади є лише поліція", - заявив він під час мітингу на площі Республіки в Єревані.

Паралельно з цим депутат опозиційної фракції "Айастан" Ішхан Сагателян закликав учасників акції протесту не тільки вийти на вулиці, але також "підняти рівень непокори настільки, щоб уряд став навколішки".

Додамо, що вірменський Національний комітет також озвучив адреси завтрашніх акцій непокори.

Протести у Вірменії через ситуацію в Карабасі

Мітинги у Вірменії тривають близько тижня. Протестувальники перекривали дороги в Єревані біля будівлі уряду, між ними та правоохоронцями відбувалися сутички, були затримані.

Учасники акцій протесту вимагають відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Мітингувальники різко критикують його політику щодо Нагірного Карабаху, де азербайджанські військові провели "антитерористичні заходи локального характеру".

Нагадаємо, що в результаті цієї операції, що тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні, та відновлення територіальної цілісності країни через 30 років конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через Карабахський регіон.

Також у Міноборони Азербайджану вже показали конфісковану військову техніку, зброю та боєприпаси, вилучені в Карабасі.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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