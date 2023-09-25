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Оппозиция Армении анонсировала общую акцию неповиновения, хочет "парализовать" всю страну

Понедельник 25 сентября 2023 03:46
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Оппозиция Армении анонсировала общую акцию неповиновения, хочет "парализовать" всю страну Иллюстративное фото: протесты в Армении (twitter com SmartpressB)
Автор: Владимир Костырин

В столице Армении Ереване представители оппозиции и протестующих во время митинга в воскресенье заявили о намерении с утра понедельника, 25 сентября, начать в стране общую акцию неповиновения. Она должна продлится три дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Panorama.am и "Радио Свобода".

По словам участника протеста, члена Национального комитета Вазгена Манукяна, активисты "парализуют страну".

"Мы парализуем город. Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", - заявил он во время митинга на площади Республики в Ереване.

Параллельно с этим депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян призвал участников акции протеста не только выйти на улицы, но также "поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени".

Добавим, что армянский Национальный комитет также озвучил адреса завтрашних акций неповиновения.

Протесты в Армении из-за ситуации в Карабахе

Митинги в Армении продолжаются около недели. Протестующие перекрывали дороги в Ереване около здания правительства, между ними и правоохранителями происходили стычки, были задержанные.

Участники акций протеста требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие резко критикуют его политику в отношении Нагорного Карабаха, где азербайджанские военные провели "антитеррористические меры локального характера".

Напомним, что в результате этой операции, что длилась один день, непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе, и восстановлении территориальной целостности страны спустя 30 лет конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Карабахского региона.

Также в Минобороны Азербайджана уже показали конфискованную военную технику, оружие и боеприпасы, изъятые в Карабахе.

Более детально о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

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