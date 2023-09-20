Протести у Вірменії: між учасниками акції та поліцейськими знову почалися сутички
У Вірменії сьогодні, 20 вересня, продовжуються протести на тлі рішення влади не втручатися у ситуацію в Нагірному Карабаху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.
За інформацією видання, ввечері ситуація біля будівлі уряду Вірменії загострилася. Між учасниками акції протесту та поліцейськими почалися сутички.
Правоохоронці звинувачують протестувальників у тому, що їхні дії "є незаконними". При цьому поліцейські оголосили про підготовку до застосування спецзасобів.
Що передувало
Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Азербайджан заявив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху на тлі звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".
Після цього у регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.
У відповідь влада Вірменії відмовилася направляти в Нагірний Карабах свою армію. У результаті операція Азербайджану завершилася за день.
Вже вчора, 19 вересня, у Єревані розпочалися масові акції протесту на тлі таких подій.
Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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