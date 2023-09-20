ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Протести у Вірменії: між учасниками акції та поліцейськими знову почалися сутички

Єреван, Середа 20 вересня 2023 21:31
UA EN RU
Протести у Вірменії: між учасниками акції та поліцейськими знову почалися сутички Фото: у Вірменії продовжилися протести (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Вірменії сьогодні, 20 вересня, продовжуються протести на тлі рішення влади не втручатися у ситуацію в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

За інформацією видання, ввечері ситуація біля будівлі уряду Вірменії загострилася. Між учасниками акції протесту та поліцейськими почалися сутички.

Правоохоронці звинувачують протестувальників у тому, що їхні дії "є незаконними". При цьому поліцейські оголосили про підготовку до застосування спецзасобів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Азербайджан заявив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху на тлі звинувачень Вірменії "в організації теракту та загибелі військових".

Після цього у регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.

У відповідь влада Вірменії відмовилася направляти в Нагірний Карабах свою армію. У результаті операція Азербайджану завершилася за день.

Вже вчора, 19 вересня, у Єревані розпочалися масові акції протесту на тлі таких подій.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
NEWS
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни