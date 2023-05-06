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Опозиція в Туреччині обіцяє швидко ратифікувати вступ Швеції в НАТО в разі перемоги

Фото: радник кандидата в президенти Туреччини від опозиції Унал Чевікьоз (flickr.com chpfotograf)
Автор: Каріна Левицька

Опозиція в Туреччині в разі перемоги на виборах обіцяє пришвидшити розгляд заявки Швеції на вступ до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника кандидата в президенти Туреччини від опозиції Кемаля Киричдароглу Унала Чевікьоза в інтерв’ю "Шведському радіо".

Чевікьоз підкреслив, що новий уряд Туреччини в разі перемоги опозиції докладе зусиль, щоб ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО до Вільнюського саміту Альянсу в липні.

"Я маю бути обережним. Це також питання часу, але я сподіваюся, що ми зможемо завершити всі процеси до саміту НАТО у Вільнюсі, оскільки новий уряд має такий намір", - підкреслив він.

Однак радник Киричдароглу застеріг, що ратифікація залежатиме від того, чи виграє опозиція в першому або другому турі, оскільки на формування парламентських комітетів і уряду потрібен час.

Нагадаємо, глава Пентагону впевнений у вступі Швеції в НАТО до липня.

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