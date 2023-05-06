Оппозиция в Турции обещает быстро ратифицировать вступление Швеции в НАТО в случае победы

Оппозиция в Турции в случае победы на выборах обещает ускорить рассмотрение заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Киричдароглу Унала Чевикеза в интервью "Шведскому радио".
Чевикьоз подчеркнул, что новое правительство Турции в случае победы оппозиции приложит усилия, чтобы ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО до Вильнюсского саммита Альянса в июле.
"Я должен быть осторожным. Это также вопрос времени, но я надеюсь, что мы сможем завершить все процессы до саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку новое правительство имеет такое намерение", - подчеркнул он.
Однако советник Киричдароглу предостерег, что ратификация будет зависеть от того, выиграет ли оппозиция в первом или втором туре, поскольку на формирование парламентских комитетов и правительства нужно время.
Напомним, глава Пентагона уверен во вступлении Швеции в НАТО до июля.
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