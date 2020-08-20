Опозиция Беларуси выступает за диалог с Россией

Член Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что совет выступает за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой. Однако, оппозиция позитивно настроена и к ЕС.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

В то же время, он заявил, что Минск - часть европейской цивилизации, в связи с чем члены совета заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС.

"Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Беларусией и Россией. Россия - это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50 процентов", - заявил он.

Также член совета Мария Колесникова заверила, что о прекращении отношений Беларуси с РФ речь не идет.

"Сейчас идут манипуляции от президента нашей страны (Александра Лукашенко, - ред.) о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить - наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные - со всеми", - отметила она.

Напомним, в Евросоюзе выразили опасение из-за возможного иностранного вторжения в страну.

Отметим, Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси нет иностранных войск.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит необходимости в оказании военной помощи Беларуси.