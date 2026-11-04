Оповіщення про загрози через телефон: у Львівській області попередили про перевірку системи

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) у Facebook.

"У подальшому ця система використовуватиметься для оперативного оповіщення про реальні загрози", - підсумували у прес-службі Львівської ОДА.

Так, під час перевірки на телефон надійде тестове повідомлення .

Насамкінець українцям пояснили, що саме буде відображатись на екрані телефона в межах тестування системи Cell Broadcast.

"Cell Broadcast - це сучасна технологія, яка дозволяє миттєво надсилати сповіщення на мобільні телефони в межах конкретної зони", - розповіли громадянам.

За даними Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, в регіоні будуть проводити технічну перевірку системи оперативного інформування населення (СОІ) за технологією Cell Broadcast впродовж робочого тижня :

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час масованих атак РФ українці можуть стежити за рухом повітряних цілей у застосунку "Повітряна тривога", однак він не показує балістику та її напрямок.

У Міністерстві цифрової інформації пояснили також, як дізнатись про небезпеку у своєму місті навіть у тому випадку, коли додаток не працює.

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