Оповещение об угрозах по телефону: во Львовской области предупредили о проверке системы
Жителей Львовской области предупредили о проведении проверки системы оперативного информирования населения (СОІ) через мобильные телефоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Львовской областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.
В какой период и что именно будут проверять
По данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в регионе будут проводить техническую проверку системы оперативного информирования населения (СОІ) по технологии Cell Broadcast в течение рабочей недели:
- с понедельника, 9 ноября;
- до пятницы, 13 ноября.
Речь идет о системе оперативного информирования населения через мобильные телефоны.
Преимущества системы Cell Broadcast
"Cell Broadcast - это современная технология, которая позволяет мгновенно отправлять уведомления на мобильные телефоны в пределах конкретной зоны", - рассказали гражданам.
Отмечается, что преимущества системы Cell Broadcast таковы:
- мгновенная доставка - сообщение поступает за доли секунды и не перегружает мобильную сеть;
- максимальное внимание - уведомление появляется на экране поверх всех программ или блокировки;
- громкий сигнал - текст сопровождается специфическим звуком, который работает даже в режиме "Тишина";
- геотаргетинг - сообщения получают жители конкретного района или населенного пункта;
- анонимность - для рассылки не нужны номера телефонов, сигнал ловят все устройства в зоне действия вышки.
Точный график проверок по районам
Во Львовской ОГА поделились также графиком проверки системы оперативного информирования населения по районам:
- 09 ноября 2026 года - Дрогобычский район;
- 10 ноября 2026 года - Золочевский и Львовский районы;
- 11 ноября 2026 года - Самборский район;
- 12 ноября 2026 года - Стрыйский район;
- 13 ноября 2026 года - Шептицкий и Яворовский районы.
Что будет отображаться на экране телефона
В завершение украинцам объяснили, что именно будет отображаться на экране телефона в рамках тестирования системы Cell Broadcast.
Так, во время проверки на телефон поступит тестовое сообщение.
В нем будет содержаться следующий текст: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оперативного информирования населения (Название) района Львовской области. Просим сохранять спокойствие".
"В дальнейшем эта система будет использоваться для оперативного оповещения о реальных угрозах", - подытожили в пресс-службе Львовской ОГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во время массированных атак РФ украинцы могут следить за движением воздушных целей в приложении "Повітряна тривога", однако оно не показывает баллистику и ее направление.
В Министерстве цифровой информации объяснили также, как узнать об опасности в своем городе даже в том случае, если приложение не работает.
Читайте также о тревогах в Украине по-новому - как изменились правила для разных заведений и их клиентов.