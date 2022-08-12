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Опорный пункт оккупантов. Как белорусский аэродром "Зябровка" стал военной базой России

Фото: РФ превратила аэродром "Зябровка" на военную базу (twitter com armscontrol_rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия еще до начала полномасштабной войны против Украины превратила аэродром "Зябровка" в Беларуси на свою военную базу. Там сосредотачивается российская техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Военный аэродром в поселке Зябровка возле Гомеля функционировал с 1954 до 1994 года. Там дислоцировался 290-й отдельный разведывательный авиационный полк. Позже его перевели в Россию.

В последние годы аэродром не использовался в военных целях. Там открыли центр авиационных видов спорта, а на взлетных полосах проводились соревнования.

Однако в начале 2022 года все изменилось. Тогда Россия под предлогом учений "Союзная решимость-2022" начала перебрасывать в Зябровку технику. Территорию вокруг аэродрома контролировала белорусская милиция.

Именно с белорусского аэродрома 24 февраля российский десант атаковал Украину и позже высадился на аэродроме в Гостомеле. "Зябровка" стала вертолетной базой и хабом для перевозки убитых и раненых, а также как огневая позиция для ракетных ударов. Также белорусский аэродром использовали оккупанты и во время выхода с севера Украины.

Сейчас на аэродроме и вокруг него находится российская техника и средства ПВО.

Почему Россия превратила аэродром в свою военную базу?

Самая важная причина - это удобное расположение. До границы с Украиной всего 22 км, а до Чернигова - 90 км.

Также в 4 км от аэродрома расположена железнодорожная станция, а в 30 км - аэропорт "Гомель". Это позволяет России оперативно доставлять технику, боеприпасы и живую силу как по железной дороге, так и по воздушному пути.

Кроме того, аэродром расположен посреди леса, что делает его недоступным для "лишних глаз". Это позволяет контролировать периметр и не допускать распространения информации о том, что происходит на аэродроме.

Напомним, что в ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси прогремели взрывы. В Минобороны Беларуси заявляют, что произошло возгорание двигателя.

В то же время СМИ сообщают, что в результате взрывов на аэродроме был уничтожен российский танк Т-72, боеприпасы к нему и радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.

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