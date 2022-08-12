Опорний пункт окупантів. Як білоруський аеродром "Зябровка" став військовою базою Росії

Військовий аеродром у селищі Зябрівка біля Гомеля функціонував з 1954 до 1994 року. Там дислокувався 290-й окремий розвідувальний авіаційний полк. Пізніше його перевели до Росії.

В останні роки аеродром не використовувався у військових цілях. Там відкрили центр авіаційних видів спорту, а на злітних смугах проводилися змагання.

Проте на початку 2022 року все змінилося. Тоді Росія під приводом навчань "Союзна рішучість-2022" почала перекидати у Зябрівку техніку. Територію навколо аеродрому контролювала білоруська міліція.

Саме із білоруського аеродрому 24 лютого російський десант атакував Україну і пізніше висадився на аеродромі у Гостомелі. "Зябровка" стала вертолітною базою і хабом для перевезення убитих та поранених, а також як вогнева позиція для ракетних ударів. Також білоруський аеродром використовували окупанти і під час виходу з півночі України.

Наразі на аеродромі та навколо нього знаходиться російська техніка та засоби ППО.

Чому Росія перетворила аеродром у свою військову базу?

Найважливіша причина - це зручне розміщення. До кордону з Україною всього 22 км, а до Чернігова - 90 км.

Також за 4 км від аеродрому розташована залізнична станція, а в 30 км - аеропорт "Гомель". Це дозволяє Росії оперативно доставляти техніку, боєприпаси та живу сила як залізницею, так і повітряних шляхом.

Крім того, аеродром розташований посеред лісу, що робить його недоступним для "зайвих очей". Це дозволяє контролювати периметр і не допускати поширення інформації про те, що відбувається на аеродромі.