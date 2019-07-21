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"Опора" опублікувала дані про явку виборців на 20:00

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 22:07
"Опора" опублікувала дані про явку виборців на 20:00
Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Явка виборців склала 49,3%

Станом на 20:00 явка на виборах в Раду склала 49,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови правління Громадянської мережі "Опора" Ольги Айвазовської на сторінці у Facebook.

Зокрема, вона зазначила, що за даними паралельного підрахунку "Опори", станом на 20:00 явка виборців склала 49,3% (похибка 0,6%).

"Південь - 47,1%, центр - 50,9%. схід - 49,5%, захід - 48,5%. Похибка для регіонів складає 1,5%", - зазначила Айвазовська.

&quot;Опора&quot; опублікувала дані про явку виборців на 20:00

Нагадаємо, згідно з даними Центральної виборчої комісії явка виборців на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, складає 49,89%.

Зазначимо, в інтерв'ю РБК-Україна директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що явка на дострокових парламентських виборах очікується вище звичної. "Явка буде вище звичної, може, буде дотягувати до 60%, на рівні 57-58%", - відзначав він.

Для порівняння, у другому турі виборів президента 2019 остаточна явка виборців склала 62,07% в 199 округах.

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