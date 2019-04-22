Выборы 2019: ЦИК обнародовал окончательные данные по явке

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00

Во втором туре выборов 2019 окончательная явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 62,07% в 199 округах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает РБК-Украина.

Указано, что в Донецкой области явка составила 57,21%, в Луганской - 56,33 %, в Киеве - 65,86%. Самая высокая явка избирателей также оказалась в столице - 65,86%.

Напомним, ранее в КМИС заявляли, что явка избирателей во втором туре может быть ниже явки в первом туре выборов 2019. Кроме того, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во втором туре также прогнозировала более низкую явку, чем в первом.

По ее словам, снижение явки ожидается в виду того, что для многих украинцев неприемлемыми кандидатами являются и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский. Кроме того, разрыв почти в 15% между победителем и вторым местом может расхолодить избирателей Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, согласно окончательным данным ЦИК, явка в первом туре 31 марта превысила 63%.

Подчеркнем, в первом туре президентских выборов 2019 проголосовать не пришли 10 млн 756 тысяч 850 избирателей.