Масштабна хвиля протестів накриє США: що відомо про акцію "No Kings"

18 жовтня по всій Америці мільйони людей вийдуть на протести "No Kings" проти політики Дональда Трампа та затяжного урядового шатдауну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

18 жовтня по всій території США заплановано понад 2,500 акцій протесту у 1700 містах, і організатори очікують участі мільйонів американців.

Мета - показати, що Америка не належить жодному лідеру чи силовій вертикалі, а народу.

Серед учасників - ACLU, MoveOn, Human Rights Campaign, профспілки та громадські рухи, які об’єдналися вперше на такому рівні.

Республіканські лідери вже назвали ці виступи "антиамериканським мітингом" і звинувачують демократів у тому, що вони затягують відновлення роботи уряду заради політичного тиску. Звучать навіть заклики залучити Національну гвардію, а Білий дім заявив, що не потерпить "безладів".

Водночас самі організатори заявляють, що рух під гаслом "No Kings" ("Ніяких королів") виник як відповідь на тривале блокування роботи уряду та військові дії адміністрації Дональда Трампа проти міст із демократичним керівництвом.

До речі, набирає обертів і медійна кампанія вартістю $1 млн, яку організувала некомерційна організація Home of the Brave, що позиціонує себе як голос тих, хто постраждав від політики Трампа.

Акції "No Kings" стали частиною серії масових антиурядових виступів 2025 року, які вже охрестили новою хвилею спротиву.

Організатори заявляють: "Америка - не монархія, і ми не дозволимо керувати нами страхом або силою".