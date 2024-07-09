Опонент Орбана анонсував візит до Києва після обстрілу "Охматдита"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Мадяра.

Мадяр, своєю чергою, засудив російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" та назвав здоров'я, а також безпеку дітей пріоритетом. Зокрема анонсував надзвичайну гуманітарну акцію.

"За допомогою фонду "Медспот" ми передамо значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням, які найбільше його потребують. Від себе особисто, як фізична особа, я жертвую Фонду 1 мільйон форинтів (2 736 доларів)", - написав політик.

Ракетний удар по "Охматдиту"

8 липня ворог здійснив черговий акт терору, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах України. Атака розпочалася з обстрілів Кривого Рогу та Кропивницького району. Пізніше вибухи пролунали в Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона (ППО).

Загалом було випущено 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню "Охматдит", завдавши серйозних руйнувань.

Деталі масованого обстрілу читайте в матеріалі РБК-Україна.