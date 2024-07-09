Оппонент Орбана анонсировал визит в Киев после обстрела "Охматдета"
Оппонент премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Петер Мадьяр завтра, 10 июля, посетит Киев из-за российского обстрела детской больницы "Охматдет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Мадяра.
Мадьяр, в свою очередь, осудил российский удар по детской больнице "Охматдет" и назвал здоровье, а также безопасность детей приоритетом. В частности анонсировал чрезвычайную гуманитарную акцию.
"С помощью фонда "Медспот" мы передадим значительное количество медицинского и оздоровительного оборудования местным больницам, которые больше всего в нем нуждаются. От себя лично, как физическое лицо, я жертвую Фонду 1 миллион форинтов (2 736 долларов)", - написал политик.
Ракетный удар по "Охматдету"
8 июля враг совершил очередной акт террора, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам Украины. Атака началась с обстрелов Кривого Рога и Кропивницкого района. Позже взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона (ПВО).
Всего было выпущено 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся серьезные разрушения.
Детали массированного обстрела читайте в материале РБК-Украина.
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