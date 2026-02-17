Оплатять не всім: хто з військових має право на додаткову відпустку і збереження зарплати

Хто має право на додаткову відпустку

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 14 календарних днів додаткової відпустки на рік. За цей період грошове забезпечення зберігається.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною можуть отримати до 3 тижнів додаткової відпустки щороку у зручний для себе час. Ця відпустка надається без збереження грошового забезпечення.

Учасники війни мають право на до 2 тижнів додаткової відпустки на рік. Також надається без збереження грошового забезпечення.

У Міноборони наголошують, що перед оформленням відпустки військовим варто враховувати не лише її тривалість, а й питання оплати.



Хто із військових може отримати додаткову відпустку (інфографіка: Міністерство оборони України)

Особливості під час воєнного стану

У період дії воєнного стану додаткові відпустки (крім тих, хто проходить базову військову службу) надаються з дозволу командира військової частини.

Час на дорогу по Україні додається окремо - до двох діб в один бік, і він не зараховується до загальної тривалості відпустки.

Компенсація при звільненні

При звільненні військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію за невикористані дні відпустки. Однак вона передбачена лише за ті відпустки, які надаються зі збереженням грошового забезпечення.

Тобто компенсація виплачується за невикористані дні для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Натомість за відпустки для учасників війни та осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною компенсація законом не передбачена.



Хто із військових може отримати компенсацію за невикористану відпустку (інфографіка: Міністерство оборони України)