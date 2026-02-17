Оплатят не всем: кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты

Кто имеет право на дополнительный отпуск

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на 14 календарных дней дополнительного отпуска в год. За этот период денежное обеспечение сохраняется.

Лица с особыми заслугами перед Родиной могут получить до 3 недель дополнительного отпуска ежегодно в удобное для себя время. Этот отпуск предоставляется без сохранения денежного обеспечения.

Участники войны имеют право на до 2 недель дополнительного отпуска в год. Также предоставляется без сохранения денежного обеспечения.

В Минобороны отмечают, что перед оформлением отпуска военным следует учитывать не только его продолжительность, но и вопрос оплаты.



Кто из военных может получить дополнительный отпуск (инфографика: Министерство обороны Украины)

Особенности во время военного положения

В период действия военного положения дополнительные отпуска (кроме тех, кто проходит базовую военную службу) предоставляются с разрешения командира воинской части.

Время на дорогу по Украине добавляется отдельно - до двух суток в одну сторону, и оно не засчитывается в общую продолжительность отпуска.

Компенсация при увольнении

При увольнении военнослужащие могут получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Однако она предусмотрена только за те отпуска, которые предоставляются с сохранением денежного обеспечения.

То есть компенсация выплачивается за неиспользованные дни для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Зато за отпуска для участников войны и лиц с особыми заслугами перед Родиной компенсация законом не предусмотрена.



Кто из военных может получить компенсацию за неиспользованный отпуск (инфографика: Министерство обороны Украины)