Суспільство Освіта Гроші Зміни

Оплата "пластиком" і гаджетами: на що українці витрачають найбільше грошей з карток

Безготівкові платежі стали невід'ємною частиною життя багатьох українців (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні все більше українців надають перевагу безготівковим розрахункам за допомогою карток або гаджетів. При цьому на деякі категорії товарів і послуг люди витрачають суттєво більше грошей, ніж на інші.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ КБ "ПриватБанк".

Читайте також: НБУ запроваджує нові назви для переказів: що зміниться для покупців та продавців

Головне:

  • Популярність безготівкових розрахунків в Україні за рік зросла.
  • Понад трильйон гривень витратили українці минулого року через еквайринг "ПриватБанку".
  • Левова частка бюджету українців йде на продукти харчування.
  • Стабільність платежів гарантує масштабна мережа POS-терміналів.

Як змінились платіжні звички українців за рік

Згідно з інформацією компанії, українці почали більше користуватись картками в своїх оплатах (від супермаркетів - до аптек чи ресторанів).

Тим часом "ПриватБанк" став лідером у безготівкових оплатах людей у 2025 році.

При цьому майже кожна друга карткова оплата в Україні минулого року пройшла через екосистему еквайрингу "ПриватБанку".

"Це та система, яка дозволяє приймати картки в магазинах і онлайн", - пояснили громадянам.

Йдеться про процес отримання безготівкової оплати за товари та послуги за допомогою карток офлайн чи у мережі інтернет (переказ коштів з картки клієнта на розрахунковий рахунок підприємця).

Зазначається, що у 2025 році безготівкові платежі остаточно перестали бути просто зручністю, адже за минулий рік українці здійснили через екосистему еквайрингу банку покупок на рекодну суму - понад 1,3 трильйона гривень.

Кожна друга оплата карткою - через екосистему еквайрингу (інфографіка: facebook.com/privatbank)

"Це на 19% більше, ніж роком раніше, і це найкраще свідчить: ми все більше любимо розраховуватися "пластиком" та гаджетами", - наголосили у компанії.

Керівник напрямку торгового еквайрингу "ПриватБанку" Сергій Макаренко зауважив, що "ці цифри - не просто про зручність".

"Під час війни наша екосистема еквайрингу стала для України невидимою інфраструктурою стійкості, яка щодня працює для мільйонів українців - від супермаркету біля дому до онлайн-магазину", - пояснив він.

"ПриватБанк" став лідером ринку еквайрингу (інфографіка: facebook.com/privatbank)

На що українці витрачали гроші з карток найчастіше

У "ПриватБанку" розповіли, що з "рекордних 1,3 трлн гривень картками у 2025 році" українці найбільше грошей витрачали на купівлю продуктів харчування - 551,6 млрд гривень.

"При цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців становить 42,4%", - розповіли у компанії.

На другому місці - частка витрат з карток на покупку:

  • ліків;
  • товарів для здоров'я.

Ця категорія в споживчому кошику українців у 2025 році становила 8,4%.

Трохи менше - 7,6% від загального обсягу - українці витрачали на одяг та взуття, а також на косметику і салони краси - 7,2%.

Крім того, у топ-5 товарів та послуг, за які українці найбільше розраховувались безготівково, увійшли:

  • оплата в закладах громадського харчування - 6,6%;
  • товари для дому - 5,8% витрат пішли на ремонт, затишок і побутову техніку.

Топ-5 категорій витрат (інфографіка: facebook.com/privatbank)

Як підтримується стабільна робота платіжних терміналів

Згідно з інформацією, опублікованою прес-службою компанії у Facebook, "ПриватБанк" має найбільшу мережу POS-терміналів - 345 тисяч у 2025 році.

"Аби бізнес відчував підтримку банку не просто на словах, технічні фахівці "ПриватБанку" подолали загалом майже 3,7 млн км, щоб надати всю можливу технічну допомогу підприємцям", - поділились із громадянами.

Для підтримки бізнесу технічні фахівці банку подолали майже 3,7 млн км (інфографіка: facebook.com/privatbank)

Уточнюється, що безперебійну роботу забезпечують 627 інженерок та інженерів.

"Дякуємо українцям та бізнесу за довіру", - підсумували у компанії.

Публікація "ПриватБанку" у Facebook (скриншот: facebook.com/privatbank)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зняття готівки за новими правилами - що і для кого змінив "ПриватБанк".

Крім того, клієнти компанії можуть відмовитися від звичайних SIM-карток і підключити зв'язок "прямо у смартфоні". Для переходу на нову технологію знадобиться лише "Приват24" і кілька хвилин часу.

Читайте також, чому кредитний ліміт дають не всім - якими є вікові обмеження для карток "ПриватБанку".

