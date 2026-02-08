Оплата "пластиком" і гаджетами: на що українці витрачають найбільше грошей з карток

Головне:

Популярність безготівкових розрахунків в Україні за рік зросла.

в Україні за рік зросла. Понад трильйон гривень витратили українці минулого року через еквайринг "ПриватБанку".

витратили українці минулого року через еквайринг "ПриватБанку". Левова частка бюджету українців йде на продукти харчування.

українців йде на продукти харчування. Стабільність платежів гарантує масштабна мережа POS-терміналів.

Як змінились платіжні звички українців за рік

Згідно з інформацією компанії, українці почали більше користуватись картками в своїх оплатах (від супермаркетів - до аптек чи ресторанів).

Тим часом "ПриватБанк" став лідером у безготівкових оплатах людей у 2025 році.

При цьому майже кожна друга карткова оплата в Україні минулого року пройшла через екосистему еквайрингу "ПриватБанку".

"Це та система, яка дозволяє приймати картки в магазинах і онлайн", - пояснили громадянам.

Йдеться про процес отримання безготівкової оплати за товари та послуги за допомогою карток офлайн чи у мережі інтернет (переказ коштів з картки клієнта на розрахунковий рахунок підприємця).

Зазначається, що у 2025 році безготівкові платежі остаточно перестали бути просто зручністю, адже за минулий рік українці здійснили через екосистему еквайрингу банку покупок на рекодну суму - понад 1,3 трильйона гривень.

Кожна друга оплата карткою - через екосистему еквайрингу (інфографіка: facebook.com/privatbank)

"Це на 19% більше, ніж роком раніше, і це найкраще свідчить: ми все більше любимо розраховуватися "пластиком" та гаджетами", - наголосили у компанії.

Керівник напрямку торгового еквайрингу "ПриватБанку" Сергій Макаренко зауважив, що "ці цифри - не просто про зручність".

"Під час війни наша екосистема еквайрингу стала для України невидимою інфраструктурою стійкості, яка щодня працює для мільйонів українців - від супермаркету біля дому до онлайн-магазину", - пояснив він.

"ПриватБанк" став лідером ринку еквайрингу (інфографіка: facebook.com/privatbank)

На що українці витрачали гроші з карток найчастіше

У "ПриватБанку" розповіли, що з "рекордних 1,3 трлн гривень картками у 2025 році" українці найбільше грошей витрачали на купівлю продуктів харчування - 551,6 млрд гривень.

"При цьому частка витрат на їжу в загальному обсязі безготівкових оплат українців становить 42,4%", - розповіли у компанії.

На другому місці - частка витрат з карток на покупку:

ліків;

товарів для здоров'я.

Ця категорія в споживчому кошику українців у 2025 році становила 8,4%.

Трохи менше - 7,6% від загального обсягу - українці витрачали на одяг та взуття, а також на косметику і салони краси - 7,2%.

Крім того, у топ-5 товарів та послуг, за які українці найбільше розраховувались безготівково, увійшли:

оплата в закладах громадського харчування - 6,6%;

- 6,6%; товари для дому - 5,8% витрат пішли на ремонт, затишок і побутову техніку.

Топ-5 категорій витрат (інфографіка: facebook.com/privatbank)

Як підтримується стабільна робота платіжних терміналів

Згідно з інформацією, опублікованою прес-службою компанії у Facebook, "ПриватБанк" має найбільшу мережу POS-терміналів - 345 тисяч у 2025 році.

"Аби бізнес відчував підтримку банку не просто на словах, технічні фахівці "ПриватБанку" подолали загалом майже 3,7 млн км, щоб надати всю можливу технічну допомогу підприємцям", - поділились із громадянами.

Для підтримки бізнесу технічні фахівці банку подолали майже 3,7 млн км (інфографіка: facebook.com/privatbank)

Уточнюється, що безперебійну роботу забезпечують 627 інженерок та інженерів.

"Дякуємо українцям та бізнесу за довіру", - підсумували у компанії.

Публікація "ПриватБанку" у Facebook (скриншот: facebook.com/privatbank)