Оплата "пластиком" и гаджетами: на что украинцы тратят больше всего денег с карт

Сегодня все больше украинцев отдают предпочтение безналичным расчетам с помощью карт или гаджетов. При этом на некоторые категории товаров и услуг люди тратят существенно больше денег, чем на другие.
Главное:
Согласно информации компании, украинцы стали больше пользоваться карточками в своих оплатах (от супермаркетов - до аптек или ресторанов).
Между тем "ПриватБанк" стал лидером в безналичных оплатах людей в 2025 году.
При этом почти каждая вторая карточная оплата в Украине в прошлом году прошла через экосистему эквайринга "ПриватБанка".
"Это та система, которая позволяет принимать карты в магазинах и онлайн", - объяснили гражданам.
Речь идет о процессе получения безналичной оплаты за товары и услуги с помощью карт офлайн или в сети интернет (переводе средств с карты клиента на расчетный счет предпринимателя).
Отмечается, что в 2025 году безналичные платежи окончательно перестали быть просто удобством, ведь за прошлый год украинцы совершили через экосистему эквайринга банка покупок на рекодную сумму - более 1,3 триллиона гривен.
"Это на 19% больше, чем годом ранее, и это лучше всего свидетельствует: мы все больше любим рассчитываться "пластиком" и гаджетами", - подчеркнули в компании.
Руководитель направления торгового эквайринга "ПриватБанка" Сергей Макаренко отметил, что "эти цифры - не просто об удобстве".
"Во время войны наша экосистема эквайринга стала для Украины невидимой инфраструктурой устойчивости, которая ежедневно работает для миллионов украинцев - от супермаркета у дома до онлайн-магазина", - объяснил он.
В "ПриватБанке" рассказали, что из "рекордных 1,3 трлн гривен картами в 2025 году" украинцы больше всего денег тратили на покупку продуктов питания - 551,6 млрд гривен.
"При этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев составляет 42,4%", - рассказали в компании.
На втором месте - доля расходов с карточек на покупку:
Эта категория в потребительской корзине украинцев в 2025 году составляла 8,4%.
Чуть меньше - 7,6% от общего объема - украинцы тратили на одежду и обувь, а также на косметику и салоны красоты - 7,2%.
Кроме того, в топ-5 товаров и услуг, за которые украинцы больше всего рассчитывались безналично, вошли:
Согласно информации, опубликованной пресс-службой компании в Facebook, "ПриватБанк" имеет самую большую сеть POS-терминалов - 345 тысяч в 2025 году.
"Чтобы бизнес чувствовал поддержку банка не просто на словах, технические специалисты "ПриватБанка" преодолели в целом почти 3,7 млн км, чтобы предоставить всю возможную техническую помощь предпринимателям", - поделились с гражданами.
Уточняется, что бесперебойную работу обеспечивают 627 инженерок и инженеров.
"Спасибо украинцам и бизнесу за доверие", - подытожили в компании.
