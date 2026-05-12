"Укрпошта" запустила оплату картками у 100% населених пунктів України

З 1 травня оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Це сталося вперше за всю історію незалежності країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.
За словами Смілянського, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах, де проживає лише кілька людей, а також поблизу лінії фронту - за умови наявності зв’язку.
Як пояснив глава компанії, це стало можливим завдяки роботі пересувних відділень "Укрпошти", оснащених POS-терміналами.
Наразі мережею охоплено понад 25 тисяч населених пунктів, а в дорозі щодня працюють понад 1850 мобільних відділень.
Смілянський наголосив, що проєкт вдалося реалізувати під час війни без залучення бюджетних або грантових коштів.
За його словами, команда "Укрпошти" змогла зробити те, чого раніше не вдалося жодному банку в Україні - забезпечити можливість оплати карткою для всіх населених пунктів країни.
Наступним етапом стане розширення банківських послуг.
До кінця червня 2026 року "Укрпошта" планує запустити можливість:
Крім того, до кінця року мобільними терміналами планують забезпечити кожного листоношу. Це дозволить приймати оплату карткою в будь-якому місті України та обслуговувати вдома людей з інвалідністю.
Смілянський також повідомив, що наступним важливим кроком стане подання заявки на банківську ліцензію для "Укрпошта.Банку".
Він зазначив, що після запуску власного банку користуватися банківськими картками можна буде навіть в офлайн-режимі.
Нагадаємо, раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявляв, що компанія фінансово готова створити власний банк, хоча це може забрати частину клієнтів у державних "Ощадбанку" та "ПриватБанку".
У березні між Нацбанком та "Укрпоштою" виник конфлікт, який може вплинути на запуск "Укрпошта Банку".
НБУ оштрафував компанію через ненадання інформації щодо засідань наглядової ради та вказав на проблеми з корпоративним управлінням.
У НБУ також заявили, що гендиректор Ігор Смілянський має надто широкі повноваження в компанії. Після цього "Укрпошта" сплатила штраф, однак Смілянський назвав санкції несправедливими та заявив про тиск на компанію.
У відповідь Нацбанк наголосив, що у поштового оператора відсутні належні механізми внутрішнього контролю та корпоративного управління, а також звинуватив керівництво компанії у спробах дискредитувати регулятора.
