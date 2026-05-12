"Укрпошта" запустила оплату картками у 100% населених пунктів України

За словами Смілянського, безготівкова оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах, де проживає лише кілька людей, а також поблизу лінії фронту - за умови наявності зв’язку.

Що це означає для українців

Як пояснив глава компанії, це стало можливим завдяки роботі пересувних відділень "Укрпошти", оснащених POS-терміналами.

Наразі мережею охоплено понад 25 тисяч населених пунктів, а в дорозі щодня працюють понад 1850 мобільних відділень.

Смілянський наголосив, що проєкт вдалося реалізувати під час війни без залучення бюджетних або грантових коштів.

За його словами, команда "Укрпошти" змогла зробити те, чого раніше не вдалося жодному банку в Україні - забезпечити можливість оплати карткою для всіх населених пунктів країни.

Що буде далі

Наступним етапом стане розширення банківських послуг.

До кінця червня 2026 року "Укрпошта" планує запустити можливість:

знімати готівку;

поповнювати банківські картки.

Крім того, до кінця року мобільними терміналами планують забезпечити кожного листоношу. Це дозволить приймати оплату карткою в будь-якому місті України та обслуговувати вдома людей з інвалідністю.

Плани щодо "Укрпошта.Банку"

Смілянський також повідомив, що наступним важливим кроком стане подання заявки на банківську ліцензію для "Укрпошта.Банку".

Він зазначив, що після запуску власного банку користуватися банківськими картками можна буде навіть в офлайн-режимі.