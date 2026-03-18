НБУ оштрафував "Укрпошту" на велику суму: причина покарання

14:23 18.03.2026 Ср
2 хв
НБУ виявив порушення в роботі "Укрпошти"
aimg Олена Чупровська
Фото: "Укрпошта" отримала штраф від НБУ (Getty Images)

Національний банк України наклав штраф на "Укрпошту". Причина - ненадання запитуваної інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

За що оштрафували

"Укрпошта" порушила вимоги законодавства, яке регулює роботу на платіжному ринку. Конкретна причина - компанія не подала до Нацбанку інформацію, яку той офіційно запитував.

Сума штрафу - 255 000 гривень. Рішення про штраф ухвалили 16 березня.

"Укрпошта" зобов'язана перерахувати штраф протягом п'яти робочих днів після отримання рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ.

Що ще відомо про "Укрпошту" і банківські плани

Штраф від НБУ - не перша напруга між регулятором і "Укрпоштою". Керівник підприємства Ігор Смілянський хотів отримати PINbank - банк, конфіскований у підсанкційного російського олігарха Гінера, - і створити на його базі поштовий банк. НБУ виступав проти цієї ідеї.

28 січня 2025 року Кабінет міністрів передав акції PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад та територій - не "Укрпошті".

Утім, 25 лютого стало відомо, що "Укрпошта" продовжує домагатися банківської ліцензії. Проблема в тому, що НБУ вже визнав PINbank неплатоспроможним - саме той банк, на якому будувалися плани.

Та і сама "Укрпошта" уже три роки як збиткова. У такому стані компанія не відповідає критеріям фінансової стійкості для виходу на банківський ринок, вважають в НБУ. Її потрібно докапіталізовувати.

Національний банк України Укрпошта Штрафи
