"Укрпочта" запустила оплату картами в 100% населенных пунктов Украины

По словам Смелянского, безналичная оплата теперь доступна даже в самых отдаленных селах, где проживает всего несколько человек, а также вблизи линии фронта - при условии наличия связи.

Что это значит для украинцев

Как пояснил глава компании, это стало возможным благодаря работе передвижных отделений "Укрпочты", оснащенных POS-терминалами.

Сейчас сетью охвачено более 25 тысяч населенных пунктов, а в дороге ежедневно работают более 1850 мобильных отделений.

Смелянский отметил, что проект удалось реализовать во время войны без привлечения бюджетных или грантовых средств.

По его словам, команда "Укрпочты" смогла сделать то, чего раньше не удалось ни одному банку в Украине - обеспечить возможность оплаты картой для всех населенных пунктов страны.

Что будет дальше

Следующим этапом станет расширение банковских услуг.

До конца июня 2026 года "Укрпочта" планирует запустить возможность:

снимать наличные;

пополнять банковские карты.

Кроме того, до конца года мобильными терминалами планируют обеспечить каждого почтальона. Это позволит принимать оплату картой в любом городе Украины и обслуживать дома людей с инвалидностью.

Планы относительно "Укрпочта.Банка"

Смелянский также сообщил, что следующим важным шагом станет подача заявки на банковскую лицензию для "Укрпошта.Банка".

Он отметил, что после запуска собственного банка пользоваться банковскими карточками можно будет даже в офлайн-режиме.