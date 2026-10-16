В ОПК розповіли, як дрони-розвідники літатимуть без керування операторами

Українські виробники вважають, що в майбутньому дрони-розвідники зможуть літати без оператора - у задану точку й назад. Частково це вже реалізовано, проте спостереження, виявлення та ідентифікацію об'єктів поки виконує людина.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів" .

Два тренди на ринку розвідників

У TAF Industries назвали два основні тренди. Перший - здешевлення та спрощення виробництва базових бортів, щоб зробити їх масовими й доступними для підрозділів. Другий - підвищення автономності систем: оскільки люди виснажуються, а підготовка операторів потребує часу, розробники створюють взаємопов'язані екосистеми.

У такій моделі дрон самостійно знаходить ціль, виділяє її алгоритмами машинного зору й автоматично передає координати на командний пункт. Той одразу перенаправляє їх на ударні засоби.

У "Атлон Авіа" вважають, що основним напрямом має стати перехід від керованих оператором БпЛА до інтелектуальних роботизованих систем. За словами Едуарда Лисенка з Vyriy Industries, головним критерієм зараз є ефективність за співвідношенням вартості та кількості успішних місій.

Дрон за 100 тисяч доларів зі 100 вильотами коштує 1000 доларів за виліт, а за 10 тисяч доларів - 100 доларів. За його словами, всі дрони рухатимуться до більшої автономності та використання ШІ. Питання лише в тому, чи оператору доведеться постійно стежити за відео, чи реагувати на сповіщення системи.

Що залишиться за людиною

Нині вже реалізовано автоматичний політ за заданим маршрутом, вихід у зону інтересу та повернення до точки посадки. Власне бойове завдання, тобто спостереження, виявлення та ідентифікацію об'єктів, виконує оператор.

Найближчими роками автоматичні системи самостійно виявлятимуть і супроводжуватимуть цілі у визначених секторах, але рішення про ураження залишатиметься за людиною. Оператор виконуватиме функцію контролера, який підтверджує цілі, обрані алгоритмом.

Важливим напрямом називають "систему систем", коли кілька платформ із різними сенсорами працюють узгоджено. Наприклад, один літак забезпечує оптичне спостереження, інший працює з радаром, ще один – із засобами радіорозвідки. У Skyeton додали, що розробники прагнуть мінімізувати фізичну присутність людини в небезпечних процесах і залучати її лише для остаточного рішення.

Читайте також: Розробник БпЛА пояснив, як машинний зір знижує навантаження на операторів розвіддронів