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Розробник БпЛА пояснив, як машинний зір знижує навантаження на операторів розвіддронів

13:21 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Розробник БпЛА пояснив, як машинний зір знижує навантаження на операторів розвіддронів Фото: БпЛА "Бабка" (TAF Industries)
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Штучний інтелект (машинний зір) уже працює як система підстраховування в аналізі даних з розвідувальних дронів: він знижує навантаження на операторів, автоматично підсвічуючи техніку та замасковані позиції.

Про це РБК-Україна повідомили у компанії TAF Industries.

Як аналізують розвідувальні дані

За словами Владислава, керівника проєкту розвідувального БпЛА "Бабка" корпорації TAF Industries, аналіз відбувається переважно в реальному часі. Досвідчені екіпажі місяцями літають над своєю зоною відповідальності й добре її знають.

Під час вильоту їхнє головне завдання - візуально порівняти поточну картину з тією, що була зафіксована під час попередньої місії. Наприклад, помітити нові сліди від техніки, свіжовикопані траншеї або зміни в ландшафті.

Командні пункти, які отримують трансляцію, також фіксують ці зміни. Якщо оператор на місці чогось не помітив через втому, відео передивляються аналітики на командному пункті й співставляють його з іншими розвідувальними даними.

Штучний інтелект, за словами співрозмовника, уже відіграє роль важливої системи підстраховування. Робота оператора розвідки дуже виснажлива, тому алгоритми знижують навантаження: автоматично підсвічують об'єкти, які за силуетом нагадують техніку чи замасковані позиції.

ШІ також використовують на стратегічному рівні. Відео з різних бортів збирається на єдиних серверах, де алгоритми аналізують масиви даних, наприклад рух ворожих колон чи логістику. Це потрібно для виявлення закономірностей і прийняття глобальних тактичних рішень.

Коли розвідка ефективніша: вдень чи вночі?

Владислав зазначає, що це залежить від завдань та оснащення підрозділу. Вдень оператор отримує величезний масив візуальної інформації й може ретельно вивчати деталі ландшафту. Водночас ворожу техніку легко приховати маскувальними сітками або природним рельєфом.

Вночі розвідка здійснюється виключно за допомогою тепловізорів. Кількість візуальних деталей різко зменшується, але будь-який тепловий об'єкт (працюючий двигун, бліндаж, скупчення піхоти) стає надзвичайно контрастним на фоні холодної землі. За словами Владислава, нічні камери стали доступнішими, тому ефективність розвідки в темну пору доби суттєво зросла.

Обидва формати доповнюють один одного: вдень аналізують географію, а вночі ефективно виявляють приховані активні цілі.

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Українські розробники продовжують розширювати лінійку розвідувальних безпілотників. Наприкінці вересня компанія Vyriy Industries представила тактичний розвідувальний БпЛА Slavic, який має працювати на дальності до 30 км і триматися в повітрі до 1,5 години.

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