Україна збиває до 85% реактивних дронів РФ: у Повітряних силах назвали важливий нюанс

Українські військові збивають дедалі більше реактивних дронів РФ, а в окремі дні показник сягає 85%. Та для подальшого зростання ефективності бракує засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, на початку активного застосування Росією реактивних безпілотників у липні українські військові збивали близько 40% таких цілей. У серпні показник зріс приблизно до 60%, а в окремих нещодавніх зведеннях сягав 85%.

Водночас Росія збільшує кількість запусків. У серпні противник застосував 2800 безпілотників, а у вересні — вже понад 3500.

"Чим більше ворог застосовує безпілотників, тим більше сил і засобів ми витрачаємо на їх перехоплення", — пояснив Ігнат.

Він додав, що українські військові набувають досвіду боротьби з такими цілями, тому ефективність перехоплення зростає. Однак кількість доступних засобів ураження не збільшується.

Водночас для подальшого підвищення результативності протиповітряної оборони потрібні додаткові ракети та боєприпаси для різних наземних систем і бойової авіації.

Скільки реактивних дронів запускає Росія

Росія застосовує реактивні безпілотники як уночі, так і вдень. За оцінкою Ігната, зараз ідеться приблизно про 100 таких дронів у денний час і ще близько 100 уночі.

При цьому реактивні БПЛА — не єдиний тип безпілотників, який використовує противник. Росія продовжує комбінувати їх зі звичайними "Шахедами".

Через це навіть високий відсоток перехоплення не означає, що всі об'єкти вдається захистити від ударів. За словами Ігната, безпілотники, які долітають до цілей, можуть завдавати відчутної шкоди.

Він пояснив, що навіть п'ять-десять влучань зі ста запущених дронів можуть мати серйозні наслідки.

"Повітряні сили роблять усе можливе, щоб збити якомога більше безпілотників. Але навіть п’ять-десять влучань на день можуть завдати певної шкоди", - підсумував Ігнат.

