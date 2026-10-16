В ОПК рассказали, как дроны-разведчики будут летать без управления операторами

Украинские производители считают, что в будущем дроны-разведчики смогут летать без оператора - в заданную точку и обратно. Частично это уже реализовано, однако наблюдение, обнаружение и идентификацию объектов пока выполняет человек.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов" .

Два тренда на рынке разведчиков

В TAF Industries назвали два основных тренда. Первый - удешевление и упрощение производства базовых бортов, чтобы сделать их массовыми и доступными для подразделений. Второй - повышение автономности систем: поскольку люди истощаются, а подготовка операторов требует времени, разработчики создают взаимосвязанные экосистемы.

В такой модели дрон самостоятельно находит цель, выделяет ее алгоритмами машинного зрения и автоматически передает координаты на командный пункт. Тот сразу же перенаправляет их на ударные средства.

В "Атлоне Авиа" считают, что основным направлением должен стать переход от управляемых оператором БпЛА к интеллектуальным роботизированным системам. По словам Эдуарда Лысенко из Vyriy Industries, главным критерием сейчас является эффективность по соотношению стоимости и количеству успешных миссий.

Дрон за 100 тысяч долларов со 100 вылетами стоит 1000 долларов за вылет, а за 10 тысяч долларов - 100 долларов. По его словам, все дроны будут двигаться к большей автономности и использованию ИИ. Вопрос лишь в том, придется ли оператору постоянно следить за видео, или реагировать на уведомление системы.

Что останется за человеком

В настоящее время уже реализован автоматический полет по заданному маршруту, выход в зону интереса и возврат к точке посадки. Собственное боевое задание, то есть наблюдение, выявление и идентификацию объектов, выполняет оператор.

В ближайшие годы автоматические системы будут самостоятельно выявлять и сопровождать цели в определенных секторах, но решение о поражении будет оставаться за человеком. Оператор будет выполнять функцию контроллера, подтверждающего цели, выбранные алгоритмом.

Важным направлением называют "систему систем", когда несколько платформ с разными сенсорами работают согласованно. К примеру, один самолет обеспечивает оптическое наблюдение, другой работает с радаром, еще один - со средствами радиоразведки. В Skyeton добавили, что разработчики стремятся минимизировать физическое присутствие человека в опасных процессах и привлекать его только для окончательного решения.

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