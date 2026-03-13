Опитування - не показник: де розгорнеться справжня битва між Орбаном і Мадяром

Рейтинги партії лідера угорської опозиції Петера Мадяра випереджають "Фідес" прем'єра Віктора Орбана на 10 відсотків, справжня боротьба розгорнеться в окремих округах - і там розклад сил зовсім інший.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив Тібор Дессефі, директор Центру досліджень цифрової соціології Університету Етвеша Лоранда в Будапешті.
Є чимало факторів, які роблять будь-який прогноз ненадійним: від особливостей виборчої системи до обмежень соціологічних досліджень у конкретних округах.
Одне безперечно - "Тиса" становить серйозніший виклик для Орбана, ніж попередня опозиція. Партія поки тримає єдність.
"Справжнє питання полягає в тому, чи спрацює скандальна стратегія "Фідес" - доведена до досить крайніх ступенів. Наразі ефект ще не помітний. Моя особиста думка - це матиме певний вплив, але масштаб цього впливу неможливо передбачити", - зазначив Дессефі.
Окремо він звернув увагу на реакцію української сторони: "Також дещо прикро - хоча й зрозуміло - що українська сторона зараз реагує і завдає удару у відповідь. Ця динаміка дає Орбану можливість представити себе захисником (Угорщини - ред.)", - сказав він.
Ключовим полем битви, за словами Дессефі, стануть одномандатні виборчі округи. У провінційних містах "Тиса" вже показує кращі результати, ніж опозиція раніше. Але в селах і малих населених пунктах - зовсім інша ситуація.
Там "Фідес" десятиліттями будував мережі впливу і контролює більшість місцевих ресурсів. Саме це і є головна невизначеність.
"З цієї причини я б радив бути обережними при інтерпретації даних опитувань або спекуляцій, побудованих на їх основі. Проста правда полягає в тому, що на цьому етапі ніхто не знає результату з певністю", - підсумував Дессефі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Орбан перетворив заяву Зеленського про "адресу" угорського прем'єра для бійців ЗСУ на передвиборчий інструмент - як доказ зовнішнього тиску на Угорщину та необхідності "захищати країну від втягування у війну".
Паралельно Будапешт заблокував кредит ЄС на 90 мільярдів євро для України, пов'язавши його з відновленням транзиту російської нафти через "Дружбу".
Проте, за оцінкою словацького експерта Расто Кужеля, цього разу стратегія може не спрацювати - частина угорців уже втомилася від постійної конфронтаційної риторики.