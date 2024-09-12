Опитування показало, на скільки Гарріс випереджає Трампа після дебатів

Кандидат в презеденти США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає свого конкурента республіканця Дональда Трампа. Наразі відрив становить 5%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними дводенного опитування Reuters/Ipsos, серед зареєстрованих виборців Гарріс лідирує на 5%, що більше, ніж результати опитування в період 21-28 серпня.
Зокрема, серед виборців, які сказали, що чули хоча б щось про дебати у вівторок, 53% сказали, що перемогла Гарріс, а 24% - що переміг Трамп. Решта заявили, що не чули або не відповіли. Близько 52% тих, хто знайомий з дебатами, сказали, що Трамп плутався і не виглядав різким. А 21% сказали те ж саме про Гарріс.
Серед виборців-республіканців кожен п'ятий сказав, що Гарріс змусила Трампа оборонятися в гострих президентських дебатах.
Близько 52% виборців, знайомих з дебатами, сказали, що Гарріс "справила враження людини з вищими моральними принципами", порівняно з 29%, які сказали те ж саме про Трампа.
Виборці загалом дали Гарріс кращі оцінки, ніж Трампу, за те, як вона трималася. На запитання, хто з них виглядав більш гідно, 56% людей, знайомих з дебатами, віддали перевагу Гарріс, порівняно з 24%, які віддали перевагу Трампу. Сорок дев'ять відсотків сказали, що Гарріс «здалася мені людиною, яка вислухає мене і зрозуміє мої проблеми», порівняно з 18%, які так оцінили Трампа.
В опитуванні взяли участь 1690 дорослих американців по всій країні, в тому числі 1405 зареєстрованих виборців. Похибка становить близько трьох відсоткових пунктів для зареєстрованих виборців.
Нагадаємо, після дебатів Джо Байдена і Дональда Трампа у червні, 67% опитаних CNN американців визнали перемогу Трампа. Днями у США відбулися дебатами між кандидатами у президенти Трампом та Гарріс. Однак союзники Трампа вважають, що він програв.
Після чого Трамп заявив, що не має наміру проводити нові теледебати з Камалою Гарріс.
РБК-Україна забрало у матеріалі головні заяви кандидатів в президенти США Гарріс та Трампа на дебатах.
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