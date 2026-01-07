Операція з захоплення Мадуро коштувала Венесуелі 75 життів, - The Washington Post

Уряд США оцінив втрати Венесуели у щонайменше 75 осіб в результаті рейду американських військ за Мадуро. Зокрема, десятки осіб було вбито під час штурму резиденції диктатора Венесуели в Каракасі.

При цьому оцінки чиновників уряду США різняться, кількість жертв за різними версіями складає від 67 осіб, які загинули переважно від авіаударів, до 75 та навіть 80 осіб, більшість з яких було знищено під час штурму.

Джерела видання розповіли, що оцінки враховують загиблих венесуельських військових, а також найманців з Куби, які охороняли Мадуро. Окрім того, порахували й цивільних, які постраждали під час операції. Найбільша цифра з оцінок чиновників відповідає кількості загиблих, яку озвучила влада Венесуели.

При цьому сили Сполучених Штатів не втратили вбитими жодного військовослужбовця. Семеро військових отримали вогнепальні поранення під час штурму резиденції Мадуро. За даними Пентагону, п'ятеро з них вже повернулися до виконання службових обов'язків, а двоє, чи рани виявилися важкими, одужують після медичного втручання.

"Той факт, що ця надзвичайно складна та виснажлива місія була успішно виконана з такою невеликою кількістю травм, свідчить про досвід наших об’єднаних воїнів", - зазначили у Пентагоні.