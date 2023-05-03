Операція "Ы". У Резнікова пояснили "челендж" із безпілотниками в РФ

За його словами, галас із незрозумілими безпілотниками в Росії має два чутливих моменти для Кремля.

"Перший. "Атака українського БПЛА" - це універсальний спосіб пояснити і списати будь-які збитки. Можна роками красти, а потім бац - "прилітає" рятівний безпілотник. З РФ вже йдуть сигнали, що в різних регіонах почалася підготовка до операції "Ы". Не встановлені безпілотники "скидають" непізнані об'єкти. Це дуже "архетипічна" ситуація для Росії, тому вона може мати серйозні наслідки", - написав Копитько.

Він також вважає, що у Кремлі розуміють, що ніякі "бендерівці" не зможуть завдати навіть тисячної частки шкоди, на яку здатні самі росіяни.

"У Москві повно людей, які за гроші, з ідейних спонукань або заради приколу готові запустити БПЛА по Кремлю. Тепер це новий челендж. Росіяни - технічно просунутий народ. Тамтешня влада зараз вводить обмеження не проти українців, а проти росіян. Бо в конкретному випадку набагато небезпечніший безпілотник, який летить 5 км, а не 1000", - заявив радник міністра.