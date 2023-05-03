Операция "Ы". У Резникова объяснили "челлендж" с беспилотниками в РФ

По его словам, шум с непонятными беспилотниками в России имеет два чувствительных момента для Кремля.

"Первый. "Атака украинского БПЛА" - это универсальный способ объяснить и списать любые убытки. Можно годами воровать, а затем бац - "прилетает" спасательный беспилотник. Из РФ уже идут сигналы, что в разных регионах началась подготовка к операции" ". Не установленные беспилотники "сбрасывают" непознанные объекты. Это очень "архетипическая" ситуация для России, поэтому она может иметь серьезные последствия", - написал Копытько.

Он также считает, что в Кремле понимают, что никакие "бендеровцы" не смогут нанести даже тысячную долю ущерба, на который способны сами россияне.

"В Москве полно людей, которые за деньги, из идейных побуждений или ради прикола готовы запустить БПЛА по Кремлю. Теперь это новый челлендж. Россияне – технически продвинутый народ. Тамошние власти сейчас вводят ограничения не против украинцев, а против россиян. Потому что в конкретном случае гораздо опаснее беспилотник, летящий 5 км, а не 1000", - заявил советник министра.