Операція ЦАХАЛ у Лівані. Глави Міноборони США та Ізраїлю обговорили розвиток подій

За словами прес-секретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера, американський та ізраїльський міністри розглянули "розвиток подій у сфері безпеки та ізраїльські операції".

У ході бесіди Остін підтвердив підтримку Вашингтоном права Ізраїлю "захищатися від Ірану, ліванської "Хезболли", ХАМАС, хуситів та інших підтримуваних Іраном терористичних організацій".

У Пентагоні заявили, що сторони "погодилися з необхідністю демонтажу атакуючої інфраструктури вздовж кордону" з метою гарантій, що ліванська "Хезболла" не зможе здійснити атаки на північні громади Ізраїлю, за аналогією з нападом ХАМАС 7 жовтня минулого року.

Крім того, Остін вкотре підтвердив, що потрібна "дипломатична резолюція, щоб гарантувати безпечне повернення цивільних осіб до своїх домівок по обидва боки кордону".

Американський та ізраїльський міністри також обговорили важливість "остаточного переходу" від військових операцій до дипломатичного шляху для якнайшвидшого забезпечення "безпеки та стабільності".

Також Остін "чітко дав зрозуміти", що Штати готові захищати американський персонал, партнерів і союзників "перед лицем загроз з боку Ірану та підтримуваних Іраном терористичних організацій", наголосили в Пентагоні.

"Секретар і міністр Галлант обговорили серйозні наслідки для Ірану, якщо Іран вирішить почати прямий військовий напад на Ізраїль", - йдеться в публікації американського відомства.