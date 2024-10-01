В Ірані обіцяють "рішучу реакцію" на операції Ізраїлю проти союзних угруповань, - Sky News

Влада Ірану обіцяє "рішучу реакцію" на операції Ізраїлю проти іранських союзників у регіоні Близького Сходу. Однак Тегеран, вірогідно, погано прорахував ризик, на який готовий піти Єрусалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Видання припускає, що перед обличчям масштабної атаки на ісламські угруповання, Ізраїль може визначити наступною найбільшою загрозою ядерні об'єкти Ірану. Негласні правила, які в минулому стримували прямий напад Ізраїлю на Іран, були порушені після вбивства лідера "Хезболли" у Лівані, ліквідації значної частини ХАМАСу в Секторі Газа та великих авіаударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Зараз ізраїльські війська готуються до можливого наземного вторгнення у Ліван, намагаючись завдати довготривалої шкоди "Хезболлі", - найбільшій воєнізованій силі регіону і найціннішому "страховому полісу" Ірану.

Швидкість та інтенсивність подій, роблять неможливими прогнози щодо майбутнього. Однак пріоритетним завданням для Ірану буде спроба відновити сили стримування - хоча, можливо, вже занадто пізно.

Видання зазначає, що дії Ізраїлю спрямовані на досягнення фундаментальної зміни балансу сил у регіоні, де "вісь опору" Тегерана - збройні угруповання, що фінансуються, оснащуються і тренуються Іраном та діють в його інтересах, - стала надзвичайно потужною силою.

Метью Севілл, директор військових наук Королівського інституту об'єднаних служб, вважає, що Іран має репутацію країни, яка вивіряє свої операції, щоб уникнути ескалації до прямої війни з Ізраїлем. Однак, на думку аналітика, "Тегеран погано прорахував, на який ризик ізраїльтяни, - і зокрема Нетаньягу, - готові піти після 7 жовтня, враховуючи шок, який викликав в Ізраїлі, і рівень загрози, яку він створив".

"Так звана вісь опору має стати стримуючим фактором для нападів на Іран. Але Іран, ймовірно, не ризикне розпочати пряму війну від імені своїх партнерів", - зазначив Севілл.

Sky News нагадало, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу постійно попереджає про небезпеку, яку становить для його країни Тегеран. Зокрема, мається на увазі намір отримати ядерну зброю - крок, якого Ізраїль не потерпить.

"У минулому розрахунки Ізраїлю та його найближчого союзника США щодо Ірану ґрунтувалися на розумінні того, що прямий напад може призвести до того, що "Хезболла" на захист Ірану випустить смертоносні ракетні залпи в ізраїльському напрямку", - пише видання.

Вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії викликала нові очікування відплати, які досі не виправдалися - мовчання Ірану, цілком можливо, підштовхнуло Ізраїль до подальшого перетину червоних ліній, впритул до знищення минулої п'ятниці лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян засудив ізраїльські атаки проти "Хезболли", ХАМАСу та хуситів і пообіцяв відповісти - щоправда, не вказавши, як саме.

"Ми не можемо прийняти такі дії, і вони не залишаться без відповіді", - сказав він.

Тегеранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) має потужний власний ракетний арсенал, підсилений новими технологіями і можливостями від Росії. Це означає, що будь-яка пряма конфронтація буде катастрофічною для регіону - те, що Іран та Ізраїль добре усвідомлюють, ухвалюючи рішення про заходи у відповідь і контрзаходи.

"Сполучені Штати дедалі більше стурбовані тим, що буде далі, якщо заклики до припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою", а також Ізраїлем і ХАМАСом надалі залишатимуться непочутими. Близький Схід вже майже рік перебуває на межі тотальної війни, але зараз, безумовно, найнебезпечніший момент", - пише Sky News.