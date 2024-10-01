Операция ЦАХАЛ в Ливане. Главы Минобороны США и Израиля обсудили развитие событий

По словам пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пета Райдера, американский и израильский министры рассмотрели "развитие событий в сфере безопасности и израильские операции".

В ходе беседы Остин подтвердил поддержку Вашингтоном права Израиля "защищаться от Ирана, ливанской "Хезболлы", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном террористических организаций".

В Пентагоне заявили, что стороны "согласились с необходимостью демонтажа атакующей инфраструктуры вдоль границы" с целью гарантий, что ливанская "Хезболла" не сможет осуществить атаки на северные общины Израиля по аналогии с нападением ХАМАС 7 октября прошлого года.

Кроме того, Остин в очередной раз подтвердил, что нужна "дипломатическая резолюция, чтобы обеспечить безопасное возвращение гражданских лиц в свои дома по обе стороны границы".

Американский и израильский министры также обсудили важность "окончательного перехода" от военных операций к дипломатическому пути для скорейшего обеспечения "безопасности и стабильности".

Также Остин "четко дал понять", что Штаты готовы защищать американский персонал, партнеров и союзников "перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористических организаций", отметили в Пентагоне.

"Секретарь и министр Галлант обсудили серьезные последствия для Ирана, если Иран решит начать прямое военное нападение на Израиль", - говорится в публикации американского ведомства.