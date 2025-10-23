Операція під вогнем: десантники евакуювали 10 людей під час звільнення Кучеревого Яру

Під час звільнення та зачистки населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку, українським десантникам вдалось знайти та евакуювати в безпечне місце місцевих цивільних.

Через повітряну розвідку було доставлено записку з подальшим порядком дій та вказанням місця евакуації. Всього було врятовано 10 людей.

Військові пояснили, що складність роботи була пов’язана з тим, що часто російські окупанти одягаються в цивільних, що значно ускладнює орієнтування.

Попри все, завдяки злагодженим діям штабу та реалізації десатниками, операція була успішною, що дало змогу врятувати людей, які опинилися в біді.

"Свої люди - надважливо. Попри важкі умови боїв та звільнення української землі від російських окупантів", - пояснили військові.