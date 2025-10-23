Операция под огнем: десантники эвакуировали 10 человек во время освобождения Кучеревого Яра

Во время освобождения села Кучеров Яр в Донецкой области украинские десантники провели спасательную операцию и эвакуировали 10 гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Во время освобождения и зачистки населенного пункта Кучеров Яр на Добропольском направлении, украинским десантникам удалось найти и эвакуировать в безопасное место местных гражданских.
Через воздушную разведку было доставлено записку с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации. Всего было спасено 10 человек.
Военные объяснили, что сложность работы была связана с тем, что часто российские оккупанты одеваются в гражданских, что значительно усложняет ориентирование.
Несмотря на все, благодаря слаженным действиям штаба и реализации десантниками, операция была успешной, что позволило спасти людей, оказавшихся в беде.
"Свои люди - сверхважно. Несмотря на тяжелые условия боев и освобождение украинской земли от российских оккупантов", - пояснили военные.
Заметим, что вчера, 22 октября украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Во время данной операции им также удалось значительно пополнить обменный фонд.
Военные рассказали, что во время операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских солдат.
Стоит добавить, что украинские воины с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, защитники смогли освободить от российских оккупантов более 180 квадратных километров территории.