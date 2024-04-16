Операція під фальшивим прапором. Кислиця в ООН пояснив мету провокації Росії на ЗАЕС

Посол назвав обстріли на Запорізькій АЕС 7 та 9 квітня та після цього, "добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації". Її мета - звинуватити в атаках Україну та зняти питання деокупації з порядку денного.

"З цією метою росіяни хочуть "згодувати світу" версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, щоб витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії FVP-блоками. Ця розгорнута РФ дезінформаційна кампанія, є також спробою інструменталізувати саму присутність МАГАТЕ в пропагандистських цілях", - сказав посол України в ООН.

Він також додав, що внаслідок злочинних дій Росії на ЗАЕС, було порушено кожен із семи "невід'ємних стовпів МАГАТЕ з ядерної та фізичної ядерної безпеки", а також більшість з п'яти принципів, що сприяють забезпеченню ядерної та фізичної ядерної безпеки на станції.

Кислиця зазначив, що прогресуюча мілітаризація станції та прилеглих окупованих територій Росією, залишається частиною воєнної стратегії Кремля - Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на протилежному березі Дніпра.

Зокрема, сказав посол, обстріли росіян регулярно призводять до втрати електроенергії за межами станції. До переліку порушень з боку Росії, за його словами, також входять: встановлення протипіхотних мін по периметру станції, блокування доступу законного керівництва та персоналу на об'єкт, відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу, а також незабезпечення своєчасного та повного технічного обслуговування.

"У зв'язку з ситуацією, що склалася, Україна підтверджує, що єдиним виходом з нинішньої "дуже хиткої" ситуації є повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС і прилеглих територій. Це є ключовою передумовою для відновлення не лише ядерної безпеки, але й поваги до міжнародного права. Повернення станції під повний контроль України є єдиною гарантією ядерної та радіаційної безпеки", - сказав Кислиця.

Він закликав міжнародну спільноту рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та долучитися до реалізації запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським "Формули миру", одним із важливих пунктів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

"Україна також закликає всіх наших партнерів посилити тиск на державу-агресора, зокрема шляхом запровадження санкцій проти сектору атомної енергетики, з метою недопущення подальших російських провокацій на ЗАЕС та сприяння деокупації станції", - підсумував Кислиця.