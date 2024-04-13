Росія планує перезапустити ЗАЕС, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін заявив голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі, що окуповану ЗАЕС буде перезапущено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Streat Journal .

За інформацією WSJ, Гроссі в березні відвідав Сочі для зустрічі з диктатором Путіним та керівництвом російської атомної компанії "Росатом".

Під час розмови голова МАГАТЕ запитав, чи буде перезапущено ЗАЕС - Путін відповів, що точно буде. Про це заявили джерела, знайомі із розмовою.

Чиновники не озвучили терміни та дату запуску, але, ймовірно, за словами одного з дипломатів, Росія може зробити це до 40-х роковин підключення ЗАЕС до мережі СРСР. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року.

МАГАТЕ також отримало технічні звіти від інспекторів, з яких випливає, що росіяни хочуть цього року перезапустити АЕС.

За словами WSJ, Росія навряд чи має достатньо фахівців для безпечного та успішного перезапуску.

"ЗАЕС - не станція "радянського типу", до якої звикли російські працівники", - йдеться у матеріалі.

Станція частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі, а більшість міст, для яких вона працювала, або знелюдніла, або контролюється Україною.

За інформацією європейських дипломатів, Росія, ймовірно, має намір запустити хоча б один реактор.

Зараз п'ять із шести реакторів перебувають у стані "холодного" зупину, один - у режимі "гарячого" зупину, в якій він виробляє тепло та пару.

WSJ вважає, що можливий перезапуск стане для росіян символічною подією нормалізації окупації ЗАЕС.