Гроссі назвав атаки Росії на ЗАЕС "серйозним порушенням" п'яти принципів захисту станції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі перед засіданням Ради Безпеки ООН.

Гроссі зазначив, що атаки на ЗАЕС серйозно підвищують ризики для фізичної та ядерної безпеки на станції.

За його словами, атаки на ЗАЕС мають бути припинені, оскільки вони значно підвищують ризики для безпеки станції.

"Ці безрозсудні напади мають бути негайно припинені. Хоча, на щастя, цього разу вони не призвели до радіологічного інциденту, вони значно збільшують ризик на Запорізькій АЕС, де ядерну безпеку вже поставлено під загрозу", - наголосив глава МАГАТЕ.

Він також розповів, що удар по куполу 6-го енергоблока ЗАЕС не призвів до серйозних пошкоджень, але створив небезпечний прецедент.

"Команда змогла оглянути місце одного прямого удару нагорі купола 6-го енергоблока. Збиток був поверхневим, але сама атака створила дуже небезпечний прецедент влучання по захисній оболонці реактора", - додав Гроссі.