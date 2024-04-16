Операция под фальшивым флагом. Кислица в ООН объяснил цель провокации России на ЗАЭС

Посол назвал обстрелы на Запорожской АЭС 7 и 9 апреля и после этого, "хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны Российской Федерации". Ее цель - обвинить в атаках Украину и снять вопрос деоккупации с повестки дня.

"С этой целью россияне хотят "скормить миру" версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать самые сильные удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия FPV-блоками. Эта развернутая РФ дезинформационная кампания, является также попыткой инструментализировать само присутствие МАГАТЭ в пропагандистских целях", - сказал посол Украины в ООН.

Он также добавил, что в результате преступных действий России на ЗАЭС, был нарушен каждый из семи "неотъемлемых столпов МАГАТЭ по ядерной и физической ядерной безопасности", а также большинство из пяти принципов, способствующих обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности на станции.

Кислица отметил, что прогрессирующая милитаризация станции и прилегающих оккупированных территорий Россией, остается частью военной стратегии Кремля - Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на противоположном берегу Днепра.

В частности, сказал посол, обстрелы россиян регулярно приводят к потере электроэнергии за пределами станции. В перечень нарушений со стороны России, по его словам, также входят: установка противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга, а также необеспечение своевременного и полного технического обслуживания.

"В связи со сложившейся ситуацией Украина подтверждает, что единственным выходом из нынешней "очень шаткой" ситуации является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС и прилегающих территорий. Это является ключевой предпосылкой для восстановления не только ядерной безопасности, но и уважения к международному праву. Возвращение станции под полный контроль Украины является единственной гарантией ядерной и радиационной безопасности", - сказал Кислица.

Он призвал международное сообщество решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к реализации предложенной Президентом Украины Владимиром Зеленским "Формулы мира", одним из важных пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности.

"Украина также призывает всех наших партнеров усилить давление на государство-агрессора, в частности путем введения санкций против сектора атомной энергетики, с целью недопущения дальнейших российских провокаций на ЗАЭС и содействия деоккупации станции", - подытожил Кислица.