В МАГАТЕ заявили про удари дрона по куполу реактора Запорізької АЕС, є постраждалі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку невідомого безпілотного літального апарату по території та одному з захисних куполів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Росіяни звинуватили в атаках Сили оборони, однак у ГУР відкидають звинувачення окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters і сторінку МАГАТЕ у соцмережі Х.

Агентство Reuters повідомило, що російська корпорація "Росатом" звинуватила Збройні сили України в начебто трьох атаках безпілотних літальних апаратів на Запорізьку АЕС.

У заяві корпорації зазначається, що першої атаки по станції було завдано по території біля їдальні, внаслідок чого три співробітника отримали поранення. Однак у "Росатомі" не уточнили, з якої саме зброї було завдано удару.

Далі впродовж півгодини безпілотник атакував зону завантаження вантажу, а згодом ще один безпілотник влучив у купол шостого реактора.

За даними "Росатома", внаслідок атаки БПЛА три людини були поранені, одна з них зазнала серйозних травм. Російські чиновники та МАГАТЕ повідомили, що на станції нормальний рівень радіації, а оболонка реактору не зазначала серйозних пошкоджень.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова закликала світових лідерів засудити акт "ядерного тероризму".

Водночас речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заперечив будь-яку причетність Сил оборони до цього інциденту. Він зазначив, що Україна не має нічого спільного з ударами по станції та припустив, що це справа рук самих росіян.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на сторінці у соцмережі Х зазначив, що Агенство та місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі ISAMZ, підтвердили щонайменше три прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора атомної станції та назвав це неприпустимим.

В МАГАТЕ зазначили, що 7 квітня на майданчику станції здетонував безпілотник. Присутні на АЕС спостерігачі підтвердили цей факт.

"Закликаю утриматися від дій, що суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку", - повідомило агентство з посиланням на заяву Гроссі.