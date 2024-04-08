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В МАГАТЕ заявили про удари дрона по куполу реактора Запорізької АЕС, є постраждалі

Енергодар, Понеділок 08 квітня 2024 02:06
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В МАГАТЕ заявили про удари дрона по куполу реактора Запорізької АЕС, є постраждалі Фото: в купол реактору Запорізької АЕС вдарив безпілотник (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Валерій Савицький

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку невідомого безпілотного літального апарату по території та одному з захисних куполів Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Росіяни звинуватили в атаках Сили оборони, однак у ГУР відкидають звинувачення окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters і сторінку МАГАТЕ у соцмережі Х.

Агентство Reuters повідомило, що російська корпорація "Росатом" звинуватила Збройні сили України в начебто трьох атаках безпілотних літальних апаратів на Запорізьку АЕС.

У заяві корпорації зазначається, що першої атаки по станції було завдано по території біля їдальні, внаслідок чого три співробітника отримали поранення. Однак у "Росатомі" не уточнили, з якої саме зброї було завдано удару.

Далі впродовж півгодини безпілотник атакував зону завантаження вантажу, а згодом ще один безпілотник влучив у купол шостого реактора.

За даними "Росатома", внаслідок атаки БПЛА три людини були поранені, одна з них зазнала серйозних травм. Російські чиновники та МАГАТЕ повідомили, що на станції нормальний рівень радіації, а оболонка реактору не зазначала серйозних пошкоджень.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова закликала світових лідерів засудити акт "ядерного тероризму".

Водночас речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заперечив будь-яку причетність Сил оборони до цього інциденту. Він зазначив, що Україна не має нічого спільного з ударами по станції та припустив, що це справа рук самих росіян.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на сторінці у соцмережі Х зазначив, що Агенство та місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі ISAMZ, підтвердили щонайменше три прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора атомної станції та назвав це неприпустимим.

В МАГАТЕ зазначили, що 7 квітня на майданчику станції здетонував безпілотник. Присутні на АЕС спостерігачі підтвердили цей факт.

"Закликаю утриматися від дій, що суперечать 5 принципам МАГАТЕ і ставлять під загрозу ядерну безпеку", - повідомило агентство з посиланням на заяву Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція має шість реакторів ВВЕР-1000 В-320 радянської конструкції з водяним охолодженням і водяним теплоносієм, що містять уран 235, а також відпрацьоване ядерне паливо на об'єкті.
На сьогоднішній день реактори №1, 2, 5 і 6 перебувають у стані холодної зупинки, реактор №3 зупинено на ремонт, а реактор №4 - у стані так званої "гарячої зупинки".

Росіяни захопили станцію 4 березня 2022 року разом із містом-супутником Енергодаром. Відтоді АЕС перебуває у зоні ризику бойових дій та неодноразово знеструмлювалася через бойові дії.

Так, 4 квітня внаслідок російських обстрілів з артилерії відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Через неї ЗАЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

У МАГАТЕ зазначили, що відключення сталося після низки артилерійських залпів у районі станції.

6 квітня станцію вдалося підключити до другої лінії живлення.

Раніше МАГАТЕ зазначило, що окупанти обстрілюють Україну з території ЗАЕС.

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